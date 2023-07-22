Поражение складов официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии России во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым). Слава Вооруженным силам Украины!,

– говорится в сообщении.

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В ведомстве также показали, как детонируют боеприпасы на пораженном складе захватчиков.

На кадрах хорошо слышно детонацию боеприпасов на пораженном складе БК и видно, как российские оккупанты на военных грузовиках убегают подальше от взрывов.

Как детонируют склады в Октябрьском: видео

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