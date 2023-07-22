Поражение складов официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
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Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии России во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым). Слава Вооруженным силам Украины!,
– говорится в сообщении.
В ведомстве также показали, как детонируют боеприпасы на пораженном складе захватчиков.
На кадрах хорошо слышно детонацию боеприпасов на пораженном складе БК и видно, как российские оккупанты на военных грузовиках убегают подальше от взрывов.
Как детонируют склады в Октябрьском: видео
Главное о свежем "хлопке" в Крыму
- Утром 22 июля в оккупированном Крыму заявили об "атаке беспилотников на инфраструктурные объекты". Уверяли, что это не привело ни к разрушениям, ни к пострадавшим.
- Однако официальным заявлениям оккупантов противоречили данные очевидцев и снятые видео с места событий, где было четко видно и слышно мощную детонацию на местах прилетов.
- Российские пропагандисты при этом начали распространять информацию о том, что атака на склады в Крыму была совершена с помощью британских ракет Storm Shadow.