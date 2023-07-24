Про це тривожно повідомив так званий "голова Криму" Аксьонов, інформує 24 Канал. До речі кумедно, що він називає вибухи "ЧП в Джанкойском районє".

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У Криму евакуюють людей

Як стало відомо, зранку 24 липня Аксьонов заявив про нібито влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. За його словами, 11 безпілотників буцімто було збито або придушено системами РЕБ.

Через так зване "ЧП в Джанкойском районє" Аксьонов вирішив терміново евакуювати села в радіусі 5 кілометрів від місця прильоту.

За попередніми даними, постраждалих під час атаки немає,

– пробурмотів Аксьонов.

Окрім цього, Аксьонов заявив, що "з метою безпеки" призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.

"Бавовна" у Криму 24 липня: що відомо

В окупованому Криму 24 липня прогриміли вибухи після атаки нібито безпілотників. Так, "бавовна" завітала на склад боєприпасів російських військових.

Ставленик Кремля Аксьонов заявив, що сталося влучання по складу боєприпасів у Джанкойському районі Криму.

Аксьонов наголосив, що в небі над Кримом силами ППО окупантів нібито збито та придушено коштами РЕБ 11 безпілотників невідомого противника. Однак відео місцевих жителів свідчать про геть протилежне.

Окрім цього, вибухи було чутно у селищі Червоногвардійське.

Також є інформація про вибухи, що лунають з боку села Веселе, де розташований військовий аеродром, що офіційно не функціонує.

Місцеві ЗМІ пишуть, що по складу БК біля селища Вільне нібито ударили три ракети, а не БпЛА, після чого почалася пожежа.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали удару по нафтобазі та складу окупантів в Октябрському, що в Криму. Після цього там тривала детонація.

Також 19 липня було знищено склад боєприпасів росіян у Старому Криму. "Бавовна" завітала на полігон противника, внаслідок чого детонація відбувала понад один день.