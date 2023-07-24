Приблизно о 4:00 телеграм-канали країни-агресорки почали інформувати про звуки вибухів у Москві, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти повідомляють про атаку БпЛА по Москві

Після інформації про вибухи у столиці Росії почали з'являтися кадри наслідків нібито влучання невідомих БпЛА. Зокрема, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі після вибухів помітно дим та невелике займання.

На Комсомольському проспекті внаслідок "бавовни" в одній із будівель повилітали вікна. Крім того, правоохоронці перекрили проїжджу частину вулиці.

Також дрони буцімто атакували військову частину, розташовану у Москві.