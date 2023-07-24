Безпілотники бачили ще пізно ввечері 23 липня. Згодом у різних містах півострова почали повідомляти про звуки вибухів.

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Що відбувається в окупованому Криму

Близько 23:30 над Гагарінським районом Севастополя помітили близько 10 безпілотників. Місцеві повідомляють, що дрони були майже безшумними.

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А ось уже близько 1:40 вибух пролунав у Севастополі. Що там трапилося – станом на цю мить невідомо.

Водночас в Армянську пролунали серії вибухів. Місцеві пропагандисти стверджують, що це працює ворожа ППО. Очевидці повідомляють, що чули спершу гранатометні або автоматні черги.

Десь у той же час вибух пролунав і в Старому Криму. Також вибух чули мешканці Феодосії.

Крім того, неспокійно також і в Джанкої.

Станом на 02:50 окупаційна влада півострова ніяк не прокоментувала вибухи в окупованій АР Крим.

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