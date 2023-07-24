Беспилотники видели еще поздно вечером 23 июля. Впоследствии в разных городах полуострова начали сообщать звуки взрывов.

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Что происходит в оккупированном Крыму

Около 23.30 над Гагаринским районом Севастополя заметили около 10 беспилотников. Местные сообщают, что дроны были почти бесшумны.

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А вот уже около 1:40 взрыв прогремел в Севастополе. Что там случилось – по состоянию на этот момент неизвестно.

В то же время в Армянске раздались серии взрывов. Местные пропагандисты утверждают, что это работает ПВО. Очевидцы сообщают, что сначала слышали гранатометные или автоматные очереди.

Где-то в то же время взрыв раздался и в Старом Крыму. Также взрыв слышали жители Феодосии.

Кроме того, неспокойно также и в Джанкое.

По состоянию на 02:50 оккупационные власти полуострова никак не прокомментировали взрывы в оккупированной АР Крым.

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