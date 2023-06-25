Про переміщення техніки повідомив агент партизанського руху "Атеш". За його словами, на аеродромі вже чимало техніки та особового складу росіян.

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Яку техніку росіяни перекидають на аеродром та де він розташований

За даними партизанського руху, на аеродром перевезли бойові машини піхоти, КамАЗи та броньовики "Тигр". До вже наявної техніки прибули ще близько 40 – 50 одиниць.

Частина техніки прибула з боку Севастопольського району, частина їхала до аеродрому полями.

Аеродром Октябрського біля села Новоіванівка: карта

Партизани кажуть, що, ймовірно, на нас чекає нова Чорнобаївка – тобто серія ударів по аеродрому, яка призведе до втрат російської техніки та особового складу. І не дивно, адже відстань до лінії фронту від аеродрому становить менш як 200 кілометрів. Ніхто ні на що не натякає, але таку відстань легко долають ракети Storm Shadow.

Відстань від аеродрому до деокупованої Херсонщини / Скриншот

Довідка. За час російської окупації села Чорнобаївка ЗСУ завдали близько 30 ударів по скупченню живої сили та техніки росіян. Через кількість таких атак Чорнобаївка стала інтернет-мемом як останнє, що бачить ворог у своєму житті.

Втрати ворога

Поки російська техніка та окупанти на аеродромі ще цілі, варто згадати, скільки особового складу та техніки знищили наші воїни за час повномасштабного вторгнення. Станом на 24 червня 2023 року наші воїни успішно знищили: