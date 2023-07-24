Мощные взрывы прогремели в Джанкойском районе. 24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположен склад оккупантов, по которому прилетело в Крыму.

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Как стало известно, прилет произошел вблизи поселка Вольное Джанкойского района. Также зафиксировали по меньшей мере три поражения складов в районе военного аэродрома в селе Веселое.

Кстати, сейчас в селе Вольное уже объявляют срочную эвакуацию.

Кроме того, взрывы были слышны в поселке Красногвардейское. Отметим, что все три населенных пункта, в которых слышали взрывы, расположены рядом друг с другом.

Поселок Вольное расположен в юго-западной части Джанкойского района, в 20 километрах от райцентра. В 2,5 километрах от поселка проходит железнодорожная магистраль Харьков – Керчь, и в 5 километрах – автомобильная трасса E105 Киркенес – Ялта.

Веселое – село на юге Джанкойского района. Соседние села: Яркое Поле в 2 километрах к северу и Вольное в 2,2 километра к югу.

Красногвардейское расположено в центральной части степного Крыма, в 66 километрах от Симферополя. Через Красногвардейское проходит автодорога E105 Симферополь – Харьков.

Вольное, Веселое и Красногвардейское на карте

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