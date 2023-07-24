Потужні вибухи пролунали у Джанкойському районі. 24 Канал детальніше розповість і покаже на карті, де розташований склад окупантів, по якому прилетіло у Криму.

Важливо У Криму тривожно: терміново евакуюють села неподалік від місця прильоту

"Бавовнятко" у Криму

Як стало відомо, прильот стався поблизу селища Вільне Джанкойського району. Також зафіксували щонайменше три ураження складів у районі військового аеродрому у селі Веселе.

До речі, зараз у селі Вільне вже оголошують термінову евакуацію.

Окрім цього, вибухи було чути у селищі Красногвардійське. Зауважимо, що всі три населені пункти, в яких чули вибухи, розташовані поруч одне з одним.

Селище Вільне розташоване в південно-західній частині Джанкойського району, за 20 кілометрів від райцентру. За 2,5 кілометра від селища проходить залізнична магістраль Харків – Керч, та за 5 кілометрів – автомобільна траса E105 Кіркенес – Ялта.

Веселе – село на півдні Джанкойського району. Сусідні села: Ярке Поле за 2 кілометри на північ та Вільне за 2,2 кілометра на південь.

Красногвардійське розташоване в центральній частині степового Криму, за 66 кілометрів від Сімферополя. Через Красногвардійське проходить автодорога E105 Сімферополь – Харків.

Вільне, Веселе та Красногвардійське на карті

Потужна "бавовна" у Криму 24 липня: все, що відомо