Потужні вибухи пролунали у Джанкойському районі. 24 Канал детальніше розповість і покаже на карті, де розташований склад окупантів, по якому прилетіло у Криму.
Важливо У Криму тривожно: терміново евакуюють села неподалік від місця прильоту
"Бавовнятко" у Криму
Як стало відомо, прильот стався поблизу селища Вільне Джанкойського району. Також зафіксували щонайменше три ураження складів у районі військового аеродрому у селі Веселе.
До речі, зараз у селі Вільне вже оголошують термінову евакуацію.
Окрім цього, вибухи було чути у селищі Красногвардійське. Зауважимо, що всі три населені пункти, в яких чули вибухи, розташовані поруч одне з одним.
Селище Вільне розташоване в південно-західній частині Джанкойського району, за 20 кілометрів від райцентру. За 2,5 кілометра від селища проходить залізнична магістраль Харків – Керч, та за 5 кілометрів – автомобільна траса E105 Кіркенес – Ялта.
Веселе – село на півдні Джанкойського району. Сусідні села: Ярке Поле за 2 кілометри на північ та Вільне за 2,2 кілометра на південь.
Красногвардійське розташоване в центральній частині степового Криму, за 66 кілометрів від Сімферополя. Через Красногвардійське проходить автодорога E105 Сімферополь – Харків.
Вільне, Веселе та Красногвардійське на карті
Потужна "бавовна" у Криму 24 липня: все, що відомо
- Зранку 24 липня так званий "глава" Криму Аксьонов повідомив про ураження складу БК у Джанкойському районі.
- Аксьонов заявив, що в небі над Кримом силами ППО окупантів нібито збито та придушено коштами РЕБ 11 безпілотників невідомого противника. Однак відео місцевих жителів свідчать про геть протилежне.
- Також є інформація про вибухи, що лунали з боку села Веселе, де розташований військовий аеродром, що офіційно не функціонує.
- Попередньо, по складу БК біля селища Вільне нібито ударили три ракети, а не БпЛА, після чого почалася пожежа.
- Пізніше Аксьонов повідомив, що у Криму зупинили рух залізницею у Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.
- Також відомо, що з сіл в радіусі 5 кілометрів від місця прильоту евакуюють населення.