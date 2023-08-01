Пропагандисты бредят, что якобы отбили атаку. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В России заявили об "успешно отбитой атаке" на корабль "Сергей Котов": россияне сомневаются

Абсурд от России

В минобороны России уже заявили, что Украина якобы предприняла "безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота" в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

Во вражеском ведомстве отметили, что после "отбития атаки" корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжили выполнять задачи в районе Севастополя.

"Сергей Котов" – модульный патрульный корабль проекта 22160. Один из новейших кораблей в военно-морском флоте России. Его спустили на воду в 2021 году и он стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

"Василий Быков" – это патрульный корабль ВМФ России класса проекта 22160. Корабль был заложен 26 февраля 2014 года в Зеленодольске (Татарстан, Россия) и спущен на воду 28 августа 2017 года. Был введен в эксплуатацию 20 декабря 2018 на Новороссийской военно-морской базе и вошел в состав Черноморского флота.

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