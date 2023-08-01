Пропагандисты бредят, что якобы отбили атаку. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В России заявили об "успешно отбитой атаке" на корабль "Сергей Котов": россияне сомневаются
Абсурд от России
В минобороны России уже заявили, что Украина якобы предприняла "безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота" в 340 километрах юго-западнее Севастополя.
Во вражеском ведомстве отметили, что после "отбития атаки" корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжили выполнять задачи в районе Севастополя.
"Сергей Котов" – модульный патрульный корабль проекта 22160. Один из новейших кораблей в военно-морском флоте России. Его спустили на воду в 2021 году и он стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.
"Василий Быков" – это патрульный корабль ВМФ России класса проекта 22160. Корабль был заложен 26 февраля 2014 года в Зеленодольске (Татарстан, Россия) и спущен на воду 28 августа 2017 года. Был введен в эксплуатацию 20 декабря 2018 на Новороссийской военно-морской базе и вошел в состав Черноморского флота.
Другие подобные случаи
- Напомним, что в России заявляли, что в ночь на 25 июля ВСУ якобы пытались атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов". Однако россияне не слишком спешат верить сообщениям российских пропагандистов.
- По данным пропагандистов, ВСУ якобы пытались атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов". Мол, он дежурил в Черном море, как на него "налетели" два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера. Российское минобороны утверждало, что оба катера были "уничтожены" и "пострадавших нет".
- Украина "атаку" на корабль не комментировала. Поэтому неизвестно, была ли она вообще.
- Кстати, 24 мая этого года неспокойно было россиянам с самого утра на территории временно оккупированного Крыма. Они жаловались на атаку дронов. Будто ими били по кораблю-разведчику "Иван Хурс". Пропагандистские СМИ говорили, что морякам "удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил".
- Позже в сети пропагандисты опубликовали кадры якобы атаки морских дронов. Российские минобороны также официально заявили об атаке. По словам Конашенкова, якобы "все вражеские катера были уничтожены огнем из штатного оружия корабля".