Это подчеркивали российские военкоры. По их данным, якобы целых три морских беспилотника атаковали корабль-разведчик "Иван Хурс", передает 24 Канал.

Тем временем "На Белгородщине должна быть буферная зона": как российская пропаганда реагирует на события в области

Россияне якобы отбили атаку

По имеющейся информации, атака, если она вообще была, произошла в 05:30 по киевскому времени. Произошла так называемая атака после того, как судно прошло пролив Босфор в 40 морских милях к северу от него. Пропагандистские СМИ говорят, что морякам "удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил".

Что известно о судне "Иван Хурс"

Начнем с того, что это первое серийное судно проекта 18280 (разведывательный корабль). Оно входит в состав черноморского флота России. С его помощью связываются и управляют флотом, ведут радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. Кроме того, следят за компонентами американской системы ПРО.

Что касается оснащения "Ивана Хурса", то оно позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот. А еще с его помощью россияне могут определять, где находится сигнал этих радиосигналов.

К слову, неспокойно было также у Крымского моста. Там заметили дым, из-за чего объект закрыли для якобы "ученых".

Дым над Крымским мостом испугал россиян

Пользователи сети начали выкладывать фото и видео, где можно увидеть дым над Крымским мостом. Им стало тревожно из-за ситуации на полуострове.

Так называемый "глава" отчитался, что Крымский мост закрыли. Мол, в районе проводят так называемые учения. Правда, через несколько часов движение этим временным объектом возобновили.

Заметим, что вечером 22 мая в Севастополе раздались громкие взрывы. Оккупированный город "хлопок" посетил около 19:50. Тогда местные телеграм-каналы рассказывали о якобы работе ПВО.

Михаил Развожаев тогда рассказывал, что на Северном моле флот проводит тренировку расчетов ППДО. Они предусматривают учебные стрельбы. И что, мол, как раз их и слышали местные жители. Поэтому нет никаких причин для переживаний.