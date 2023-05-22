Около 19:50 в оккупированном Севастополе услышали громкие взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщили о работе ПВО.

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Что известно о взрывах в Севастополе

Вечером крымские телеграмм-каналы опубликовали видео , на котором слышны громкие взрывы. Они сообщили, что российские оккупанты во временно оккупированном Крыму сбивают неизвестные воздушные силы.

По предварительной информации, стреляли, вероятно, над Севастопольской бухтой. Однако позже в России традиционно сказали, что "ничего не произошло" и в городе "все спокойно".

Громкие звуки в городе – это на Северном молу флот проводил тренировку расчетов ППДО, включающих проведение учебных стрельб. В городе все спокойно,

– заявил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Удивительно, что россияне не предупреждают местных жителей о запланированных "тренировках" с громкими звуками.

Интересно, что "хлопок" в Крыму пришел почти одновременно с беспилотником в центре Москвы. Неизвестные запустили дрон с флагом легиона "Свобода России" над столицей страны-агрессора.

"Ветер свободы" в Крыму – в Евпатории появились открытки с украинскими флагами

В этот же день, 22 мая, в Евпатории на стенах построек появились открытки с украинскими флагами. На них четко написано, что Евпатория – это Украина.