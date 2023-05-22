Близько 19:50 в окупованому Севастополі почули гучні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО.

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Що відомо про вибухи у Севастополі

Ввечері кримські телеграм-канали опублікували відео, на якому чути гучні вибухи. Вони повідомили, що російські окупанти у тимчасово окупованому Криму збивають невідомі повітряні сили.

За попередньою інформацією, стріляють, ймовірно, над Севастопольською бухтою. Проте пізніше у Росії традиційно сказали, що "нічого не трапилось" і в місті "все спокійно".

Гучні звуки в місті – це на Північному молу флот проводив тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно,

– заявив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Дивно, що росіяни не попереджають місцевих жителів про заплановані "тренування" з гучними звуками.

Цікаво, що "бавовна" в Криму прийшла майже одночасно з безпілотником у центрі Москві. Невідомі запустили дрон з прапором легіону "Свобода Росії", через що він замайорів над столицею країни-агресорки.