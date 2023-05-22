Так, з російських ЗМІ стало відомо, що протягом дня у Бєлгородській області чули вибухи. Ба більше, добровольці заявили, що їм вдалось визволити вже декілька населених пунктів.
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У Москві теж неспокійно
У телеграм-каналі добровольчого батальйону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.
У Москві літає прапор "Свобода Росії": дивіться відео
Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!
– йдеться у повідомленні.
Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео
Ситуація у Бєлгороді: останні новини
- Добровольці продовжують просування Бєлгородською областю. Наразі там гучно не лише через "бавовну", у хід пішли танки та вертольоти.
- У соцмережах публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидає теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.
- За попередніми даними, 8 солдатів російської армії отримали поранення в Бєлгородській області. Крім того, "тимчасовий" губернатор Гладков повідомив, що в області запровадили "режим контртерористичної операції".
- Росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
- Ба більше, росіяни стверджують, що під час подій у Бєлгородській області у місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Крім того, поранено два співробітники МНС.