Відповідну інформацію в ефірі телемарафону озвучив речник ГУР МО, Андрій Юсов, пише 24 Канал. За словами Юсова, мовиться про військовий об'єкт "Бєлгород-22".
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На об'єкті "Бєлгород-22" зберігалися боєзапаси для ядерного озброєння
Він заявив, що евакуація сховища ядерних боєприпасів з об'єкта "Бєлгород 22" відбувається у терміновому режимі. Юсов зазначив, що цей об'єкт розташований неподалік Грайворона.
Представник української розвідки підтвердив, що на об'єкті "Бєлгород-22" зберігалися боєзапаси для ядерного озброєння.
Крім того, Юсов прокоментував те, як російське керівництво реагує на події, які відбуваються у Бєлгородській області. За його словами, російська реакція змінюється від несприйняття і заперечення до паніки.
Як приклад паніки серед росіян він навів стихійну евакуацію населення, яку окупанти намагаються зробити організованою.
Крім того, Юсов наголосив, що евакуація військового об'єкта "Бєлгород-22" – це також реакція. За його словами, на евакуацію такого роду об'єктів потрібен значний ресурс.
Мовиться про "серйозні плани" із залученням "серйозної техніки та кількості особового складу".
Яка мета операції російських добровольців у Бєлгородській області
- Андрій Юсов раніше повідомив, що легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
- Водночас Юсов наголосив, що українці не беруть участь в операції!
- У легіоні "Свобода Росії" підтвердили, що створюють у Бєлгородській області "демілітаризовану зону". Її мета полягає в тому, щоб завадити росіянам з цієї території обстрілювати Україну.
- Окрім того, добровольці поставили за мету просуватися вглиб території Росії та звільнити її від кремлівського режиму Путіна.
- Бійці Російського добровольчого корпусу вже мають перші успіхи. Вони повністю звільнили Козинку Бєлгородської області, а також зайшли у Грайворон.
- На тлі подій у Бєлгородській області начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до російських військових. Він закликав їх здатися. Самі ж добровольці запевняють, що не чіпатимуть цивільних.
- У Кремлі вже повідомили, що доповіли про ситуацію диктатору Путіну. Зокрема, російському президенту передали брехливе повідомлення про нібито "українську" ДРГ. Кремль навіть підтверджує протистояння з добровольцями.