Соответствующую информацию в эфире телемарафона озвучил спикер ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал. По словам Юсова, говорится о военном объекте "Белгород-22".
Смотрите также Взрывы, российские добровольцы и "освобожденные города": что происходит в Белгородской области
На объекте "Белгород-22" хранились боезапасы для ядерного вооружения
Он заявил, что эвакуация хранилища ядерных боеприпасов из объекта "Белгород-22" происходит в срочном режиме. Юсов отметил, что этот объект расположен недалеко от Грайворона.
Представитель украинской разведки подтвердил, что на объекте "Белгород-22" хранились боезапасы для ядерного вооружения.
Кроме того, Юсов прокомментировал, как российское руководство реагирует на события, происходящие в Белгородской области. По его словам, российская реакция меняется от неприятия и отрицания до паники.
В качестве примера паники среди россиян он привел стихийную эвакуацию населения, которую оккупанты пытаются сделать организованной.
Кроме того, Юсов подчеркнул, что эвакуация военного объекта "Белгород-22" – это тоже реакция. По его словам, для эвакуации такого рода объектов требуется значительный ресурс.
Речь идет о "серьезных планах" с привлечением "серьезной техники и количества личного состава".
Какова цель операции российских добровольцев в Белгородской области
- Андрей Юсов ранее сообщил, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.
- В то же время, Юсов подчеркнул, что украинцы не участвуют в операции.
- В легионе "Свобода России" подтвердили, что создают в Белгородской области "демилитаризованную зону". Ее цель состоит в том, чтобы помешать россиянам с этой территории обстреливать Украину.
- Кроме того, добровольцы поставили цель продвигаться вглубь территории России и освободить ее от кремлевского режима Путина.
- Бойцы Российского добровольческого корпуса уже имеют первые успехи. Они полностью освободили Козинку Белгородской области, а также вошли в Грайворон.
- На фоне событий в Белгородской области начальник ГУР Кирилл Буданов обратился к российским военным. Он призвал их сдаться. Сами же добровольцы уверяют, что не будут трогать гражданских.
- В Кремле уже сообщили, что доложили о ситуации диктатору Путину. В частности, российскому президенту передали неправдивое сообщение о якобы "украинской" ДРГ. Кремль даже подтверждает противостояние с добровольцами.