Соответствующую информацию в эфире телемарафона озвучил спикер ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал. По словам Юсова, говорится о военном объекте "Белгород-22".

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На объекте "Белгород-22" хранились боезапасы для ядерного вооружения

Он заявил, что эвакуация хранилища ядерных боеприпасов из объекта "Белгород-22" происходит в срочном режиме. Юсов отметил, что этот объект расположен недалеко от Грайворона.

Представитель украинской разведки подтвердил, что на объекте "Белгород-22" хранились боезапасы для ядерного вооружения.

Кроме того, Юсов прокомментировал, как российское руководство реагирует на события, происходящие в Белгородской области. По его словам, российская реакция меняется от неприятия и отрицания до паники.

В качестве примера паники среди россиян он привел стихийную эвакуацию населения, которую оккупанты пытаются сделать организованной.

Кроме того, Юсов подчеркнул, что эвакуация военного объекта "Белгород-22" – это тоже реакция. По его словам, для эвакуации такого рода объектов требуется значительный ресурс.

Речь идет о "серьезных планах" с привлечением "серьезной техники и количества личного состава".

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