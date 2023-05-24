На цьому наголошували російські воєнкори. За їхніми даними, буцімто цілих три морські безпілотники атакували корабель-розвідник "Іван Хурс", передає 24 Канал.

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Росіяни буцімто відбили атаку

За наявною інформацією, атака, якщо вона взагалі була, сталася о 05:30 за київським часом. Сталася так звана атака після того, як судно пройшло пролив Босфор за 40 морських миль до півночі від нього. Пропагандистські ЗМІ кажуть, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".

Що відомо про судно "Іван Хурс"

Почнімо з того, що це перше серійне судно проєкту 18280 (розвідувальний корабель). Воно входить до складу чорноморського флоту Росії. З його допомогою зв'язуються та керують флотом, ведуть радіорозвідку, а також радіоелектронну боротьбу. Крім того, слідкують за компонентами американської системи ПРО.

Що стосується оснащення "Івана Хурса", то воно дозволяє виявляти радіосигнали у широкому діапазоні частот. А ще з його допомогою росіяни можуть визначати, де перебуває сигнал цих самих радіосигналів.

До слова, неспокійно було також біля Кримського мосту. Там помітили дим, через що об'єкт закрили для буцімто "учєній".

Дим над Кримським мостом налякав росіян

Користувачі мережі почали викладати фото та відео, на яких можна побачити дим над Кримським мостом. Їм стало тривожно через ситуацію на півострові.

Так званий "глава" відзвітував, що Кримський міст закрили. Мовляв, у районі проводять так звані навчання. Правда, через кілька годин рух цим тимчасовим об'єктом таки відновили.

Зауважимо, що ввечері 22 травня у Севастополі пролунали гучні вибухи. До окупованого міста "бавовна" завітала близько 19:50. Тоді місцеві телеграм-канали розповідали про буцімто роботу ППО.

Міхаїл Развожаєв тоді розповідав, що на Північному молі флот проводить тренування розрахунків ППДЗ. Вони буцімто передбачають навчальні стрільби. І що, мовляв, саме їх і чули місцеві мешканці. Тож, немає жодних причин для переживань.