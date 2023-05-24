Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Найбільше його обурила теза пропагандиста Сергія Карнаухова про "порятунок людей".

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"Яка ж гнида! Яким він тоном сказав "ми людей рятуємо". Як ви "рятуєте" людей, ми вже 20 років спостерігаємо, а останні півтора року цей "порятунок" загострився", – сказав П'яних.

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Що цьому передувало

Російський пропагандист Сергій Карнаухов в ефірі власного шоу на російському телебаченні несподівано заявив, що у створенні буферної зони в Бєлгородській області "немає нічого такого".

"Оскільки ми не створили буферну зону на території противника, треба створювати тоді всередині країни. Нічого в цьому нема такого, абсолютно нічого. Ми не визнаємо слабкість, ні перед ким не просимо вибачення", – цинічно зазначив Карнаухов.

Пропагандист наголосив, що це робитиметься "для людей", щоб їх "урятувати".

Зверніть увагу! Буферна зона – це нежилий район, що має на меті зберегти два або більше інших районів держав на відстані один від одного.

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