Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Найбільше його обурила теза пропагандиста Сергія Карнаухова про "порятунок людей".
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"Яка ж гнида! Яким він тоном сказав "ми людей рятуємо". Як ви "рятуєте" людей, ми вже 20 років спостерігаємо, а останні півтора року цей "порятунок" загострився", – сказав П'яних.
Російські пропагандисти не проти буферної зони в Бєлгороді: дивіться відео
Що цьому передувало
Російський пропагандист Сергій Карнаухов в ефірі власного шоу на російському телебаченні несподівано заявив, що у створенні буферної зони в Бєлгородській області "немає нічого такого".
"Оскільки ми не створили буферну зону на території противника, треба створювати тоді всередині країни. Нічого в цьому нема такого, абсолютно нічого. Ми не визнаємо слабкість, ні перед ким не просимо вибачення", – цинічно зазначив Карнаухов.
Пропагандист наголосив, що це робитиметься "для людей", щоб їх "урятувати".
Події на Бєлгородщині: коротко
- 22 травня легіон "Свобода Росії" спільно з Російським добровольчим корпусом нібито почали "звільняти" регіони Росії від путінського режиму. Натепер відомо про "звільнення" населених пунктів Козинка, Грайворон і Гора-Подол.
- Речник української розвідки Андрій Юсов спростував інформацію про "українську" ДРГ. За його словами, легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію в Бєлгородській області, щоб створити "смугу безпеки" для захисту цивільних українців. Проте самі українці участі в заходах не беруть.
- 23 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков несподівано оголосив про скасування режиму контртерористичної операції в регіоні. Причини такого рішення він не пояснив, як і не прокоментував ситуацію.