Кремлівські посіпаки зазначили, що таким чином вони "убезпечують своє населення від атак на кордоні". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Російські пропагандисти висловилися щодо подальшої долі Бєлгородської області
Путінський прихвостень Сергій Карнаухов розповів, що "створення буферної зони є вимушеним кроком", оскільки "такий район не вдалося створити на території противника", тобто в Україні. Ба більше, за словами росіянина, таким чином Росія нібито "не показує свою слабкість" та "ні у кого не перепрошує".
Пропагандисти схвалюють створення буферної зони у Бєлгородській області: дивіться відео
Крім цього, він зазначив, що "кордон – це не місце, де весь час тихо", і там "постійно щось палає й заходять диверсанти". Тому буферна зона нібито "рятує місцеве населення на лінії фронту".
"Звільнення" Бєлгородської області: що відомо
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК розпочав, як вони кажуть, "звільнення" регіонів Росії від путінського режиму 22 травня. Наразі відомо про "звільнення" населених пунктів Козинка, Грайворон та Гора-Подол. Місцева влада повідомляла, про двох поранених мирних жителів. Загиблих серед мирного населення немає.
- Згадаємо, що в Бєлгородській області окупанти оголосили 22 травня про проведення плану "Едельвейс". Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
- Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр зазначила, що українські війська не можуть зайти на територію Росії. Вона наголосила, що Україна не веде війну на чужих територіях, а звільняє свої території в тих межах, які були визнані у 1991 році.