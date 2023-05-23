Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК розпочав, як вони кажуть, "звільнення" регіонів Росії від путінського режиму 22 травня. Зокрема, через це план "Едельвейс" оголосили на Бєлгородщині, а уже наступного дня – на Брянщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Оголошено збір силовиків
Як пишуть ворожі медіа, у Брянській області оголосили загальний збір для силовиків. Ймовірно, відбуватиметься збільшення чисельності бійців Росгвардії у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає,
– йдеться в джерелі.
Зазначимо, що план "Едельвейс" передбачає збір особового складу, оперативного штабу МВС, ГУ МВС, УВС, особового складу підрозділів органів внутрішніх справ та Росгвардії у різних регіонах Росії на випадок чи то надзвичайних ситуацій, чи то навіть "терористичних загроз".
Більше про ситуацію на Бєлгородщині
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що російські добровольці розпочали операцію на території Бєлгородської області задля створення "безпекової смуги". За його словами, потрібно це для того, аби в окупантів не було доступу до територій, з яких вони обстрілюють нашу державу.
- Як зазначали самі добровольці, їм уже нібито вдалось звільнити такі населені пункти, як Козинка та Гора-Подол. Водночас вони рухаються у бік населеного пункту Грайворон та намагаються штурмувати це місто.
- Ситуацію в цьому західному регіоні уже встигти прокоментувати британські розвідники. Вони зазначили, що Росія розпочала евакуацію людей з навколишніх сіл та містечок на цих теренах.
- Окрім того, у розвідці Британії констатували, що ситуація в Росії все дедалі нестабільна, адже існує загроза безпеці. У той таки час пропагандисти волають про якусь "українську ДРГ", хоча, очевидно, це абсурд повний.