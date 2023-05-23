Легион "Свобода России" совместно с РДК начали, как они говорят, "освобождение" регионов России от путинского режима 22 мая. В частности, поэтому план "Эдельвейс" объявили на Белгородщине, а уже на следующий день – на Брянщине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Объявлен сбор силовиков
Как пишут вражеские СМИ, в Брянской области объявили общий сбор для силовиков. По всей вероятности, будет происходить увеличение численности бойцов Росгвардии в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.
Официального подтверждения этой информации нет,
– говорится в источнике.
Отметим, что план "Эдельвейс" предусматривает сбор личного состава, оперативного штаба МВД, ГУ МВД, УВД, личного состава подразделений органов внутренних дел и Росгвардии в разных регионах России на случай чрезвычайных ситуаций или даже "террористических угроз".
Больше о ситуации на Белгородщине
- Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что российские добровольцы приступили к операции на территории Белгородской области для создания "безопасной полосы". По его словам, нужно это для того, чтобы у оккупантов не было доступа к территориям, с которых они обстреливают наше государство.
- Как отмечали сами добровольцы, им уже якобы удалось освободить такие населенные пункты, как Козинка и Гора-Подол. В то же время они двигаются в сторону населенного пункта Грайворон и пытаются штурмовать этот город.
- Ситуацию в этом западном регионе уже успели прокомментировать британские разведчики. Они отметили, что Россия начала эвакуацию людей из окрестных сел и городов на этой территории.
- Кроме того, в разведке Британии констатировали, что ситуация в России все более нестабильна, ведь существует угроза безопасности. В то же время пропагандисты говорят о какой-то "украинской ДРГ", хотя, очевидно, это полнейший абсурд.