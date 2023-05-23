Легион "Свобода России" совместно с РДК начали, как они говорят, "освобождение" регионов России от путинского режима 22 мая. В частности, поэтому план "Эдельвейс" объявили на Белгородщине, а уже на следующий день – на Брянщине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Объявлен сбор силовиков

Как пишут вражеские СМИ, в Брянской области объявили общий сбор для силовиков. По всей вероятности, будет происходить увеличение численности бойцов Росгвардии в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.

Официального подтверждения этой информации нет,

– говорится в источнике.

Отметим, что план "Эдельвейс" предусматривает сбор личного состава, оперативного штаба МВД, ГУ МВД, УВД, личного состава подразделений органов внутренних дел и Росгвардии в разных регионах России на случай чрезвычайных ситуаций или даже "террористических угроз".

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