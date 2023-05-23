Поэтому Россия эвакуировала несколько сел и направила дополнительные силы безопасности. Об этом сообщили британские разведчики.

Важно Оккупанты признали, что российские добровольцы до сих пор контролируют часть Белгородской области

Россия столкнулась с серьезной угрозой

По словам экспертов, между 19 и 22 мая российские силы безопасности, вероятно, столкнулись с партизанами, по крайней мере, в трех местах в Белгородской области.

Личности партизан остаются неподтвержденными, но российские антирежимные группы взяли на себя ответственность,

– отметили в разведке.

Самый серьезный инцидент произошел возле Грайворана. Наряду с огнем из стрелкового оружия вблизи мест инцидентов наблюдался рост количества огневых атак беспилотников или косвенных огневых атак. Поэтому Россия эвакуировала несколько сел и направила в этот район дополнительные силы безопасности.

"Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности многих доменов в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и с прямыми партизанскими действиями", – подчеркнули британские разведчики.

Они добавили, что Россия, вероятно, использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является жертвой войны.

Что этому предшествовало