Об этом рассказал российский губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что вооруженные группы до сих пор находятся в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

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Относительно ситуации в Грайворонском округе. Идет зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит,

– подчеркнул он.

Ранее Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты. Заметим, что бойцы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса заявили, что они освободили:

Козинку,

Грайворон,

Гору-Подол.

Также в легионе заверили, что создают в Белгородской области "демилитаризованную зону". Это нужно, чтобы препятствовать россиянам с этой территории обстреливать Украину.

Есть ли жертвы и пострадавшие

По словам губернатора, в этих населенных пунктах есть двое раненых мирных жителей, до которых не смогли дойти российские силовики. Погибших среди мирного населения нет.

Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена,

– добавил губернатор.

Украина здесь ни при чем