Об этом в комментарии заявила пресс-служба легиона добровольцев. Кроме того, в "Свободе России" объяснили, чего стремятся добиться в ходе спецоперации.

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Россияне хотят создать демилитаризованную зону

По словам добровольцев, ситуация в Белгородской области сейчас сложная. Однако легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с Россией, откуда они не смогут обстреливать Украину. Это и есть главная цель "Свободы России".

В дальнейшем — движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны.

– заявили добровольцы.

Также в Российском добровольческом корпусе заявили, что "ключ границы переломлен пополам".

"Ключ границы переломлен пополам. И дедушка Путин совсем скоро, наверное, превратится в липовый мед. Все отлично", – заявили в обращении добровольцы.

Обращение добровольцев: смотрите видео

Юсов объяснил причины создания демилитаризованной зоны

Спикер ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что есть несколько причин создания безопасной демилитаризованной зоны. Во-первых, ее создание в интересах гражданского населения и государства Украины. Поскольку враг в последнее время все чаще использует пограничные территории для террористических обстрелов по территории Украины, ее демилитаризация – для безопасности украинцев.

Кроме того, по словам Юсова, причины создания безопасной зоны и для самих россиян.

"Но так же создание этой демилитаризованной зоны, зоны безопасности будет в интересах местного населения Белгородщины или других приграничных территорий. Это значит, что российские неисправные бомбы больше не будут падать на их дома. Это значит, что пьяные оккупационные солдаты не будут бесчинствовать в их населенных пунктах", – заявил Юсов.