Про це у коментарі заявила пресслужба легіону добровольців. Окрім того, у "Свободі Росії" пояснили, чого прагнуть досягти у ході спецоперації.

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Росіяни хочуть створити демілітаризовану зону

За словами добровольців, ситуація у Бєлгородській області нині складна. Проте легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Це і є головною метою "Свободи Росії".

Надалі — рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни,

– заявили добровольці.

Також у Російському добровольчому корпусі заявили, що "ключ кордону переламано навпіл".

"Кордону ключ переламано навпіл. І дідусь Путін зовсім скоро, напевно, перетвориться у липовий мед. Все чудово", – заявили у зверненні добровольці.

Звернення добровольців: дивіться відео

Юсов пояснив причини створення демілітаризованої зони

Речник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що є декілька причин створення безпечної демілітаризованої зони. По-перше, її створення є в інтересах цивільного населення та держави України. Оскільки ворог останнім часом все частіше використовує прикордонні території для терористичних обстрілів по території України, то її демілітаризація – для безпеки українців.

Окрім того, за словами Юсова, є причини створення безпечної зони й для самих росіян.

"Але так само створення цієї демілітаризованої зони, зони безпеки буде в інтересах місцевого населення Білгородщини або інших прикордонних територій. Це означає, що російські несправні бомби більше не будуть падати на їхні оселі. Це означає, що п'яні окупаційні солдати не будуть безчинствувати у їхніх населених пунктах", – заявив Юсов.