Следует отметить, что речь идет о событиях, когда "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" провели "рейд" и заявили о "освобождение" Козинки, Грайворона и Горы-Подола. Спикер Госдепа США Мэтью Миллер на брифинга 22 мая заявил, о чем следует напомнить миру в этом контексте.

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Что сказали в Госдепе США о событиях в Белгородской области

Мэтью Миллер заверил, что они четко прояснили украинцам, что США:

не дают возможностей;

не поощряют атаки за пределами украинских границ.

Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Россия продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру,

– заявили в Госдепе США.

Там также объяснили, что Украина вправе сама решать, как она хочет проводить свои военные операции.

"Однако агрессором в этой войне является Россия", – заверил Миллер.

Обратите внимание! Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Однако украинцы в операции не участвуют.

Кратко о событиях в Белгородской области