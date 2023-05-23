Следует отметить, что речь идет о событиях, когда "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" провели "рейд" и заявили о "освобождение" Козинки, Грайворона и Горы-Подола. Спикер Госдепа США Мэтью Миллер на брифинга 22 мая заявил, о чем следует напомнить миру в этом контексте.
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Что сказали в Госдепе США о событиях в Белгородской области
Мэтью Миллер заверил, что они четко прояснили украинцам, что США:
- не дают возможностей;
- не поощряют атаки за пределами украинских границ.
Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Россия продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру,
– заявили в Госдепе США.
Там также объяснили, что Украина вправе сама решать, как она хочет проводить свои военные операции.
"Однако агрессором в этой войне является Россия", – заверил Миллер.