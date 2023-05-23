Варто зазначити, що мовиться про події, коли "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" провели "рейд" та заявили про "звільнення" Козинки, Грайворона та Гори-Подолу. Речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу 22 травня заявив, про що варто нагадати світові у цьому контексті.

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Що сказали у Держдепі США про події у Бєлгородській області

Метью Міллер запевнив, що вони чітко прояснили українцям, що США:

не дають можливостей;

не заохочують атаки за межами українських кордонів.

Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну. Росія продовжує нападати на цивільних – цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру,

– заявили в Держдепі США.

Там також пояснили, що Україна вправі сама вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції.

"Проте агресором у цій війні є Росія", – запевнив Міллер.

Зверніть увагу! Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Проте українці в операції участі не беруть.

Коротко про події у Бєлгородській області