Варто зазначити, що мовиться про події, коли "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" провели "рейд" та заявили про "звільнення" Козинки, Грайворона та Гори-Подолу. Речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу 22 травня заявив, про що варто нагадати світові у цьому контексті.
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Що сказали у Держдепі США про події у Бєлгородській області
Метью Міллер запевнив, що вони чітко прояснили українцям, що США:
- не дають можливостей;
- не заохочують атаки за межами українських кордонів.
Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну. Росія продовжує нападати на цивільних – цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру,
– заявили в Держдепі США.
Там також пояснили, що Україна вправі сама вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції.
"Проте агресором у цій війні є Росія", – запевнив Міллер.
Коротко про події у Бєлгородській області
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що зайшли на територію Росії.
- Згодом у мережі почали з'являтись відео, на яких видно пожежу нібито на прикордонному пункті Федеральної служби безпеки Росії та ймовірний заїзд танка у Бєлгородську область.
- Згодом легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що вони "звільнили" Козинку, Грайворон та Гора-Подол.