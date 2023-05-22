Резонансное событие прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он, в частности, ответил, причастна ли к этому Украина.
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Причастна ли Украина к беспорядкам в России
Подоляк, прежде всего, объяснил, что единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.
Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.
– говорится в сообщении.
В то же время, добавим, что представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Кроме того, Юсов опроверг версии пропагандистов об "украинской ДРГ".
"Освобождение" Белгородской области: главное
- Воюющие на стороне ВСУ бойцы Русского добровольческого корпуса наведались в Белгородщину и Брянщину. Бойцы запечатлели себя возле табличек Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка и заявили: "Время борьбы за свободу России наступило".
- Уже впоследствии бойцы РДК заявили, что полностью освободили село Козинку Белгородской области. Смены на карте России уже зафиксировали в команде DeepState. В частности, небольшая часть Белгородской области стала серой.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область Москва цинично обвинила во всем "украинскую ДРГ".
- Добровольцы продолжают продвижение по Белгородской области. Пока там громко не только из-за "хлопка", в ход пошли танки и вертолеты. В сети публикуют видео, на котором, вероятнее всего, вертолет российских бойцов сбрасывают тепловые ловушки в одном из населенных пунктов Белгородской области.
- В России уже заявили, что во время событий в Белгородской области в городе Грайворон ранения получил заместитель главы администрации города. Кроме того, ранены два сотрудника МЧС.