Резонансну подію вже прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він, зокрема, відповів, чи причетна до цього Україна.

Дивіться також Під час "звільнення" Грайворона поранено заступника голови адміністрації міста

Чи причетна Україна до заворушень в Росії

Подоляк, перш за все, пояснив, що єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.

Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії,

– йдеться у повідомленні.

Водночас додамо, що представник ГУР Андрій Юсов сказав, що легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Крім того, Юсов спростував версії пропагандистів про "українську ДРГ".

"Визволення" Бєлгородської області: головне