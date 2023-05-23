Через це Росія евакуювала кілька сіл і направила додаткові сили безпеки. Про це повідомили британські розвідники.

Важливо Окупанти визнали, що російські добровольці досі контролюють частину Бєлгородської області

Росія зіткнулася із серйозною загрозою

За словами експертів, між 19 та 22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у Бєлгородській області.

Особи партизанів залишаються непідтвердженими, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність,

– зазначили у розвідці.

Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворан. Поруч із вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості вогневих атак безпілотників або непрямих вогневих атак. Через це Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки.

"Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці багатьох доменів у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями", – наголосили британські розвідники.

Вони додали, що Росія, ймовірно, використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни.

Що цьому передувало