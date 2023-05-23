Через це Росія евакуювала кілька сіл і направила додаткові сили безпеки. Про це повідомили британські розвідники.
Важливо Окупанти визнали, що російські добровольці досі контролюють частину Бєлгородської області
Росія зіткнулася із серйозною загрозою
За словами експертів, між 19 та 22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у Бєлгородській області.
Особи партизанів залишаються непідтвердженими, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність,
– зазначили у розвідці.
Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворан. Поруч із вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості вогневих атак безпілотників або непрямих вогневих атак. Через це Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки.
"Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці багатьох доменів у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями", – наголосили британські розвідники.
Вони додали, що Росія, ймовірно, використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни.
Що цьому передувало
- 22 травня у Бєлгородській області Росії Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" почали операцію, в якій беруть участь виключно громадяни Росії.
- Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області Росії.
- Станом на 23 травня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" продовжують контролювати частину Бєлгородської області. Там триває "контртерористична операція".
- У Сполучених Штатах прокоментували події у Бєлгородській області Росії. Там нагадали, що США не дають Україні можливостей та не заохочують до атак по російській території.