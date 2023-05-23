Кремлевские приспешники отметили, что таким образом они "оберегают свое население от атак на границе". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Российские пропагандисты высказались по поводу дальнейшей судьбы Белгородской области
Путинский прихвостень Сергей Карнаухов рассказал, что "создание буферной зоны является вынужденным шагом", поскольку "такой район не удалось создать на территории противника", то есть в Украине. Более того, по словам россиянина, таким образом Россия якобы "не показывает свою слабость" и "ни у кого не извиняется".
Пропагандисты одобряют создание буферной зоны в Белгородской области: смотрите видео
Кроме этого, он отметил, что "граница – это не место, где все время тихо", и там "постоянно что-то пылает и заходят диверсанты". Поэтому буферная зона якобы спасает местное население на линии фронта.
"Увольнение" Белгородской области: что известно
- Легион "Свобода России" совместно с РДК начал, как они говорят, "освобождение" регионов России от путинского режима 22 мая. Пока известно об "освобождении" населенных пунктов Козинка, Грайворон и Гора-Подол. Местные власти сообщали о двух раненых мирных жителях. Погибших среди мирного населения нет.
- Вспомним, что в Белгородской области оккупанты объявили 22 мая о проведение плана "Эдельвейс". Он предусматривает сбор всех силовых структур России для проведения "антитеррористических действий".
- Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что украинские войска не могут зайти на территорию России. Она подчеркнула, что Украина не ведет войну на чужих территориях, а освобождает свои территории в тех пределах, которые были признаны в 1991 году.