В частности заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр в эфире одного из телеканалов рассказала, что участие в демилитаризации Белгородщины принимают только российские добровольцы. 24 Канал.
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Мы не ведем войны на чужих территориях. Мы это не раз доказывали. Всегда это говорим. Мы освобождаем свои территории в пределах, признанных в 1991 году. Все. Все, что происходит внутри России – наблюдаем, мы понимаем, почему так происходит. Мы понимаем, что для нас этот участок границы очень опасен,
– заявила Анна Маляр.
Это внутренний кризис в России
По ее словам, ситуация в Белгородской области является предполагаемым внутренним российским кризисом, назревавшим еще до полномасштабного вторжения России в Украину.
Это патриоты России, как мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Россией, то, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян,
– отметила Маляр.
Заместительница предположила, что россияне восстали, ведь им элементарно стыдно сейчас доставать свой паспорт, они стесняются показать в мире, что они граждане России.
"Рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", – добавила Анна Маляр.
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Что происходит в Белгороде: последние новости
- Российские добровольцы, которые 22 мая начали "демилитаризировать" западные регионы России, уже сообщили об "освобожденных" населенных пунктах на Белгородщине.
- К 23 мая операция в Белгородской области охватила более 30 квадратных километров.
- На фоне заявлений бойцов Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" о дальнейшем освобождении России так называемая серая зона занимает площадь в 31,07 квадратных километров.