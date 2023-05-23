Следует отметить, что такие сообщения публикуют россМИ. На самом деле украинская разведка объясняла, что украинцы не участвуют в событиях на приграничной территории России, пишет 24 канал.

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Что снова творится на Белгородщине

Новые небольшие группы "украинских диверсантов" прямо сейчас (11:26 23 мая – 24 Канал) продолжают подтягиваться к Козинке со стороны границы,

– заявили пропагандисты.

По их данным, якобы российские силовики ведут с ними бой. Также, мол: ПВО работает за дронами-разведчиками, которые "запускают" якобы Вооруженные Силы Украины. И все это очередная ложь российской пропаганды.

Кроме того, российские пропагандисты уже поспешили сообщить о якобы своей "победе", однако запутались сами. Ведь заявили, что они уже "уничтожили и взяли в плен" 39 человек из так называемой ДРГ. Однако эти люди как-то уже смогли начать окапываться на территории России.

Что происходит на Белгородщине: смотрите видео

Что происходит на Белгородщине: смотрите на часть карты





Что заявили в РДК и легионе "Свобода России"

Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что они вместе с Русским добровольческим корпусом продолжают "освобождать" Белгородскую область.

Армия России ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытое пойти против режима Москвы за свободное будущее России. В который раз разрушенный миф о том, что граждане России в безопасности и Россия сильна, по факту – власть годами просто разворовывала бюджет и врала, что все хорошо,

– объяснили в легионе.

По данным россиян, выступающих против российских властей:

резервов для реагирования на военные кризисы у Кремля нет – все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине;

Россия совершенно не защищена;

в Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, и преимущественно жители стихийно бегут.

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