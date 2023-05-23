Следует отметить, что такие сообщения публикуют россМИ. На самом деле украинская разведка объясняла, что украинцы не участвуют в событиях на приграничной территории России, пишет 24 канал.
Смотрите также Взрывы, русские добровольцы и первые "освобожденные города": все, что происходит на Белгородщине
Что снова творится на Белгородщине
Новые небольшие группы "украинских диверсантов" прямо сейчас (11:26 23 мая – 24 Канал) продолжают подтягиваться к Козинке со стороны границы,
– заявили пропагандисты.
По их данным, якобы российские силовики ведут с ними бой. Также, мол: ПВО работает за дронами-разведчиками, которые "запускают" якобы Вооруженные Силы Украины. И все это очередная ложь российской пропаганды.
Кроме того, российские пропагандисты уже поспешили сообщить о якобы своей "победе", однако запутались сами. Ведь заявили, что они уже "уничтожили и взяли в плен" 39 человек из так называемой ДРГ. Однако эти люди как-то уже смогли начать окапываться на территории России.
Что происходит на Белгородщине: смотрите видео
Что происходит на Белгородщине: смотрите на часть карты
Что заявили в РДК и легионе "Свобода России"
Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что они вместе с Русским добровольческим корпусом продолжают "освобождать" Белгородскую область.
Армия России ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытое пойти против режима Москвы за свободное будущее России. В который раз разрушенный миф о том, что граждане России в безопасности и Россия сильна, по факту – власть годами просто разворовывала бюджет и врала, что все хорошо,
– объяснили в легионе.
По данным россиян, выступающих против российских властей:
- резервов для реагирования на военные кризисы у Кремля нет – все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине;
- Россия совершенно не защищена;
- в Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, и преимущественно жители стихийно бегут.
Последние новости из Белгородской области
- 22 мая Русский добровольческий корпус заявил, что вошел на территорию России. Бойцы показали видео, на которых они стоят у табличек населенных пунктов Безлюдовка на Белгородщине, а также Любимовка и Чуровичи на Брянщине.
- В этот же день бойцы РДК и легиона "Свобода России" заявили об "освобождении" населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Кроме того, заявили, что вошли в Грайворон.
- Стоит отметить, что бойцы РДК – россияне, воевавшие против России в составе ВСУ. Они также обратились к местным жителям с призывом: "Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях".