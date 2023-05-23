Варто зазначити, що такі повідомлення публікують росЗМІ. Насправді українська розвідка пояснювала, що українці не беруть участі в подіях на прикордонній території Росії, пише 24 Канал.

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Що знову твориться на Бєлгородщині

Нові невеликі групи "українських диверсантів" прямо зараз (11:26 23 травня – 24 Канал) продовжують підтягуватися до Козинки з боку кордону,

– заявили пропагандисти.

За їхніми даними, нібито російські силовики ведуть із ними бій. Також, мовляв: ППО працює за дронами-розвідниками, які "запускають" буцімто Збройні Сили України. Та все це чергові побрехеньки російської пропаганди.

Окрім того, російські пропагандисти вже поспішили повідомити про нібито про свою "перемогу", однак заплутались самі. Адже заявили, що вони вже "знищили та взяли в полон" 39 людей з так званої "ДРГ". Проте ці люди якось вже змогли почати окопуватися на території Росії.

Що відбувається на Бєлгородщині: дивіться відео

Що відбувається на Бєлгородщині: дивіться на частину карти





Що заявили в РДК та легіоні "Свобода Росії"

Бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що вони разом з Російським добровольчим корпусом продовжують "звільняти" Бєлгородську область.

Армія Росії нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, які взяли до рук зброю і не побоялися у відкриту піти проти режиму Москви за вільне майбутнє Росії. Вкотре зруйнований міф про те, що громадяни Росії у безпеці та Росія сильна, за фактом – влада роками просто розкрадала бюджет і брехала, що все добре,

– пояснили у легіоні.

За даними росіян, які виступають проти російської влади:

резервів для реагування на військові кризи у Кремля немає – усі військовослужбовці мертві, поранені чи в Україні;

Росія абсолютно не захищена;

у Білгородській області паніка, частково йде організована евакуація, та переважно – мешканці стихійно тікають.

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