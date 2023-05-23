И хотя наше государство не имеет отношения к инцидентам на территории БНР, западные союзники выражают четкую позицию по поводу возможностей проводить специальные операции на территории России, однако с единственным условием. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Напомним, ранее западные страны говорили о страхе эскалации и вели взвешенную политику по передаче мощного оружия. Однако теперь Джозеф Байден заявляет, что западные истребители, которые будут отправлять в Украину, представляют опасность только для России. Да и в целом США и европейские лидеры стали более резкими и раскрепощенными в своих высказываниях.

Единственное условие

Шейтельман подчеркнул, что США ни разу не говорили, что они против того, чтобы Украина наносила удары по территории России или проводила определенные операции. Они отмечали лишь то, что для этого Украина не имеет права использовать их вооружение.

Хотя сейчас на территории Белгородщины работают россияне, однако, если бы туда были вовлечены украинские силы, это бы не запрещали до тех пор, пока там не появилось американское оружие.

Конечно, за последний месяц, за весь год тоже, но за последний месяц особо, страх перед Россией уменьшился во много раз,

– заметил политтехнолог.

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Россия сама разрушила миф о своей силе

Сначала ВСУ уничтожили боеспособную часть российской армии, и оказалось, что она не так уж сильна. За год и три месяца Россия использовала все возможное оружие, которое имеет, кроме ядерного. А тайных складов, где хранится что-то другое, у агрессора нет.

Последний месяц также показал, что российские ракеты никуда не долетают, если есть система Patriot. Так выяснилось, что в России нет средств доставки тактического ядерного оружия на территорию НАТО.

Остается только дискуссия по поводу стратегического ядерного оружия, так что теперь практически все страхи цивилизованного мира развеялись.

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