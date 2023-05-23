І хоч наша держава не має стосунку до інцидентів на території БНР, західні союзники висловлюють чітку позицію щодо можливостей проводити спеціальні операції на території Росії, однак з єдиною умовою. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Детальніше Україна сама вирішує, як вести бойові дії, – США про використання зброї на території Росії

Нагадаємо, раніше західні країни говорили про страх ескалації та вели виважену політику щодо передачі потужної зброї. Однак тепер Джозеф Байден заявляє, що західні винищувачі, які відправлятимуть до України, становлять небезпеку тільки для Росії. Та й загалом США та європейські лідери стали більш різкими та розкутішими у своїх висловлюваннях.

Єдина умова

Шейтельман наголосив, що США ні разу не говорили, що вони проти того, аби Україна завдавала ударів по території Росії чи проводила певні операції. Вони наголошували лише на тому, що для цього Україна не має права використовувати їхнє озброєння.

Хоч зараз на території Бєлгородщини працюють росіяни, однак, якби туди були залучений українські сили, це б не заперечували доти, доки б там не з'явилася американська зброя.

Звісно, за останній місяць, за увесь рік теж, але за останній місяць окремо, страх перед Росією зменшився в багато разів,

– зауважив політтехнолог.

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Росія сама зруйнувала міф про свою силу

Спочатку ЗСУ знищили боєздатну частину російської армії і виявилося, що вона не така вже й сильна. За рік і три місяці Росія використала всю можливу зброю, яку має, крім ядерної. А таємних складів, де зберігається щось інше, агресорка не має.

Останній місяць до того ж показав, що російські ракети нікуди не долітають, якщо є система Patriot. Так з'ясувалося, що в Росії немає засобів доставлення тактичної ядерної зброї на територію НАТО.

Залишається лише дискусія щодо стратегічної ядерної зброї, отже тепер практично всі страхи цивілізованого світу розвіялися.

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