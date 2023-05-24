Так называемый российский "глава" Крыма обещал, что якобы движение возобновят через несколько часов. Конечно, россияне не уточнили, какие "учения" у них были посреди моста, однако движение машин возобновили, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост закрыт из-за" учения", которые проводятся в районе. Движение будет восстановлено через несколько часов,

– цинично заявил Аксенов.

Впоследствии вражеские телеграм-каналы написали, что движение через Крымский мост уже возобновили в 11:00 24 мая.

Как дымился Крымский мост: смотрите видео

Что происходило на Крымском мосту: смотрите видео



Дым на Крымском мосту



Дым на Крымском мосту был виден из домов

Стоит отметить, что СМИ писали, что, по меньшей мере, дважды за последний период Крымский мост закрывали из-за ракетной опасности. В частности, машины не ехали:

10 мая – с 17:20 до 17:50;

6 мая – "по техническим причинам" с 8:20 до 9:35.

Журналисты также писали, что решение об остановке движения на Крымском мосту принимается в минтрансе России. Это происходит на основе сообщения от координационного центра росгвардии. Именно в нем писали о ракетной опасности.

Стоит отметить, что 6 мая россияне даже эвакуировали работников так называемого российского "стационарного поста" Тамань" и более 100 работников смотрового радиотехнического комплекса минтранса России.

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Тизенгаузен отметил, что Крымскому мосту подготовиться

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала российских оккупантов добровольно покинуть временно оккупированный Крым до его освобождения. Особенно на фоне новостей о ракетах Storm Shadow и F-16 для Украины.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, что Крымский мост следует ликвидировать прежде всего по военным соображениям. В частности, чтобы россияне не могли перебрасывать на временно оккупированный полуостров личный состав и вооружение.