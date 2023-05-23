Одной из первых целей Украины на полуострове станет Крымский мост. Ведь с его уничтожения начнется деоккупация Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Закрыть оккупантов в Крыму, как в мышеловке

Ликвидирование Крымского моста необходимо прежде всего по военным соображениям, чтобы оккупанты на полуостров не перебрасывали личный состав, вооружение и т.д.

Кроме того, нужно воспользоваться ситуацией и закрыть в Крыму, как в мышеловке, больше коллаборантов, оккупантов и их техники.

"Крымский мост будет разрушен рано или поздно. Но уничтожать его сейчас, потратив драгоценные Storm Shadow, нет смысла, потому что россияне его восстановят. Поэтому сегодня в этом нет особого смысла. Хотя я могу ошибаться", – предположил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен предположил, когда будет разрушен Крымский мост: смотрите видео

Уничтожение Крымского моста – вопрос времени. Секретарь СНБО Алексей Данилов и другие уполномоченные лица заявляли, что этой "бетонной скрепы", которой Владимир Путин якобы присоединил украденный кусок земли к России, не будет.

"Возможно, Украина оставит какую-то его часть как памятник свергнутому режиму Путина. Но пусть за это проголосуют проукраинские крымчане", - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Крымский мост уже потерпел разрушения в результате взрывов, которые произошли 8 октября 2022 года. Тогда после взрывов и пожара мост был значительно поврежден. Его восстановление длилось несколько месяцев. Напомним, что Крымский мост – единственный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Россией.

Какая ситуация сейчас по Крымскому мосту