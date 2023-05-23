Одною з перших цілей України на півострові буде Кримський міст. Адже з його знищення почнеться деокупація Криму. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Закрити окупантів в Криму, як в мишоловці

Ліквідування Кримського мосту потрібно перш за все з військових міркувань, щоб окупанти на півострів не перекидали особовий склад, озброєння тощо.

Крім того, треба скористатися ситуацією і закрити в Криму, як в мишоловці, більше колаборантів, окупантів та їхньої техніки.

"Кримський міст буде зруйновано рано чи пізно. Але знищувати його зараз, витративши дорогоцінні Storm Shadow, не має сенсу, тому що росіяни його відновлять. Тому сьогодні в цьому немає особливого змісту. Хоча я можу помилятися", – припустив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен припустив, коли буде зруйновано Кримський міст: дивіться відео

Знищення Кримського моста – питання часу. Секретар РНБО Олексій Данілов та інші уповноважені особи заявляли, що цієї "бетонної скрєпи", якою Владімір Путін нібито приєднав вкрадений шматок землі до Росії, не буде.

"Можливо Україна залишить якусь його частину як пам'ятник поваленому режиму Путіна. Але нехай за це проголосують проукраїнські кримчани", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Кримський міст вже зазнав руйнувань внаслідок вибухів, які сталися 8 жовтня 2022 року. Тоді після вибухів та пожежі міст було значно пошкоджено. Його відновлення тривало декілька місяців. Нагадаємо, що Кримський міст – єдиний сухопутний коридор між окупованим Кримом та Росією.

Яка ситуація зараз щодо Кримського мосту