Так, Данілов "привітав" Путіна з Днем народження, яке той святкував 7 жовтня. Звичайно, не обійшлося без листівки з Кримським мостом.
До теми У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту: гаряченьке відео
"З днем народження, містер президент": як Данілов потролив Путіна
Секретар РНБО України показав наслідки вибуху на Кримському мосту під культову пісню Мерлін Монро "Happy Birthday, Mr. President", яку вона заспівала на 45-річчя президента США Джона Кеннеді.
Таку елегантну листівку Путіну не робив ще ніхто.
Що відомо про вибух на Кримському мосту