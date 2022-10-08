Так, Данілов "привітав" Путіна з Днем народження, яке той святкував 7 жовтня. Звичайно, не обійшлося без листівки з Кримським мостом.

До теми У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту: гаряченьке відео

"З днем народження, містер президент": як Данілов потролив Путіна

Секретар РНБО України показав наслідки вибуху на Кримському мосту під культову пісню Мерлін Монро "Happy Birthday, Mr. President", яку вона заспівала на 45-річчя президента США Джона Кеннеді.

Таку елегантну листівку Путіну не робив ще ніхто.

Що відомо про вибух на Кримському мосту