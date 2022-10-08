Так, Данілов "привітав" Путіна з Днем народження, яке той святкував 7 жовтня. Звичайно, не обійшлося без листівки з Кримським мостом.

До теми У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту: гаряченьке відео

"З днем народження, містер президент": як Данілов потролив Путіна

Секретар РНБО України показав наслідки вибуху на Кримському мосту під культову пісню Мерлін Монро "Happy Birthday, Mr. President", яку вона заспівала на 45-річчя президента США Джона Кеннеді.

Таку елегантну листівку Путіну не робив ще ніхто.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Близько 6 ранку на Кримському мосту пролунав вибух. Загалом внаслідок цього "несподіваного інциденту" обвалилась автомобільна частина мосту, а залізнична дорога пошкоджена.

Рух мостом перекрито й коли відновлять – незрозуміло. Не працює і залізничне сполучення. На під'їздах до мосту для водіїв розгортають пункти харчування та обігріву, працюють усі оперативні служби.

Національний антитерористичний комітет заявив, що вибух, скоріше за все, трапився наслідок підриву вантажного автомобіля. За цим фактом вже порушено кримінальну справу.

Дмитро Пєсков повідомив, що Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з цією "надзвичайною ситуацією".

Всеросійська спілка страховиків оцінює збитки від вибуху на Кримському мості у 200 – 500 мільйонів рублів