Так, Данилов "поздравил" Путина с Днем рождения, который тот праздновал 7 октября. Конечно, не обошлось без открытки с Крымским мостом.

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"С днем рождения, мистер президент": как Данилов потролил Путина

Секретарь СНБО Украины показал последствия взрыва на Крымском мосту под культовую песню Мерлин Монро "Happy Birthday, Mr. President", которую она спела на 45-летие президента США Джона Кеннеди.

Такую элегантную открытку Путину не делал еще никто.

Что известно о взрыве на Крымском мосту