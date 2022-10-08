Так, Данилов "поздравил" Путина с Днем рождения, который тот праздновал 7 октября. Конечно, не обошлось без открытки с Крымским мостом.
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"С днем рождения, мистер президент": как Данилов потролил Путина
Секретарь СНБО Украины показал последствия взрыва на Крымском мосту под культовую песню Мерлин Монро "Happy Birthday, Mr. President", которую она спела на 45-летие президента США Джона Кеннеди.
Такую элегантную открытку Путину не делал еще никто.
Что известно о взрыве на Крымском мосту