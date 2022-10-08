Так, Данилов "поздравил" Путина с Днем рождения, который тот праздновал 7 октября. Конечно, не обошлось без открытки с Крымским мостом.

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Секретарь СНБО Украины показал последствия взрыва на Крымском мосту под культовую песню Мерлин Монро "Happy Birthday, Mr. President", которую она спела на 45-летие президента США Джона Кеннеди.

Такую элегантную открытку Путину не делал еще никто.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Около 6 утра на Крымском мосту раздался взрыв. В результате "неожиданного инцидента" обрушилась автомобильная часть моста, а железнодорожная дорога повреждена.

Движение по мосту перекрыто и когда восстановят – непонятно. Не работает и железнодорожное сообщение. На подъездах к мосту водителям разворачивают пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв, скорее всего, произошел в результате подрыва грузового автомобиля. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с этой "чрезвычайной ситуацией".

Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200 – 500 миллионов рублей