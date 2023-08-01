Пропагандисти марять, що нібито відбили атаку. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У Росії заявили про "успішно відбиту атаку" на корабель "Сергій Котов": росіяни сумніваються

Абсурд від Росії

У міноборони Росії вже заявили, що Україна нібито здійснила "безуспішну спробу атакувати трьома безекіпажними катерами кораблі Чорноморського флоту" за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя.

У ворожому відомстві зазначили, що після "відбиття атаки" кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков" Чорноморського флоту продовжили виконувати завдання у районі Севастополя.

"Сєргєй Котов" – це модульний патрульний корабель проєкту 22160. Один із найновіших кораблів у військово-морському флоті Росії. Його спустили на воду 2021 року і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту Росії.

"Васілій Биков" – це патрульний корабель ВМФ Росії класу проєкту 22160. Корабель був закладений 26 лютого 2014 року в Зеленодольську (Татарстан, Росія) і спущений на воду 28 серпня 2017 року. Був введений в експлуатацію 20 грудня 2018 року на Новоросійській військово-морській базі та ввійшов до складу Чорноморського флоту.

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