Пропагандисти марять, що нібито відбили атаку. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У Росії заявили про "успішно відбиту атаку" на корабель "Сергій Котов": росіяни сумніваються
Абсурд від Росії
У міноборони Росії вже заявили, що Україна нібито здійснила "безуспішну спробу атакувати трьома безекіпажними катерами кораблі Чорноморського флоту" за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя.
У ворожому відомстві зазначили, що після "відбиття атаки" кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков" Чорноморського флоту продовжили виконувати завдання у районі Севастополя.
"Сєргєй Котов" – це модульний патрульний корабель проєкту 22160. Один із найновіших кораблів у військово-морському флоті Росії. Його спустили на воду 2021 року і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту Росії.
"Васілій Биков" – це патрульний корабель ВМФ Росії класу проєкту 22160. Корабель був закладений 26 лютого 2014 року в Зеленодольську (Татарстан, Росія) і спущений на воду 28 серпня 2017 року. Був введений в експлуатацію 20 грудня 2018 року на Новоросійській військово-морській базі та ввійшов до складу Чорноморського флоту.
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, що у Росії заявляли, що у ніч на 25 липня ЗСУ нібито намагалися атакувати російський патрульний корабель "Сергій Котов". Однак росіяни не надто поспішають вірити повідомленням російських пропагандистів.
- За даними пропагандистів, ЗСУ буцімто намагалися атакувати російський патрульний корабель "Сергій Котов". Мовляв, він чергував у Чорному морі, як на нього "налетіли" два морські швидкохідні керовані безекіпажні катери. Російське міноборони стверджувало, що обидва катери були "знищені" й "постраждалих немає".
- Україна "атаку" на корабель не коментувала. Тому невідомо, чи була вона взагалі.
- До речі, 24 травня цього року неспокійно було росіянам з самого ранку на території тимчасово окупованого Криму. Вони бідкалися на буцімто атаку дронів. Ніби ними били по кораблю-розвіднику "Іван Хурс". Пропагандистські ЗМІ казали, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".
- Згодом у мережі пропагандисти опублікували кадри буцімто атаки морських дронів. Російське міноборони також офіційно заявило про атаку. За словами Конашенкова, нібито "всі ворожі катери було знищено вогнем зі штатної зброї корабля".