Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия направила корвет на перехват торговых судов в Черном море.
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Россия планирует перехватывать суда в Черном море
В строительстве Минобороны отмечается, что современный корвет "Сергей Котов" расположен в южной части Черного моря – сейчас он патрулирует морской путь между Босфором и Одессой.
Согласно данным британской разведки, существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.
Черноморская зерновая инициатива сократила вовлечение Черного моря в войну. Теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе,
– заявили в Минобороны Британии.
Отметим, что в России уже прибегли к угрозам торговых судов в Черном море.
В частности, в России заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Россия готовит провокацию в Черном море под чужим флагом
- Государственный департамент США имеет разведывательные данные о том, что Россия готовится к возможной атаке в Черном море. Нападение может произойти под флагом другой страны.
- В ОК "Юг" не исключают, что Россия может атаковать иностранное судно, в чем обвинит Украину. Враг может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов – подводной или надводной, или даже вооруженной ракетной атаки.
- К слову, 25 июля в России заявили о том, что Украина якобы атаковала морскими дронами, корвет "Сергей Котов" в Черном море. В то же время, Украина эту атаку не подтвердила.