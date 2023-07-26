Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия направила корвет на перехват торговых судов в Черном море.

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Россия планирует перехватывать суда в Черном море

В строительстве Минобороны отмечается, что современный корвет "Сергей Котов" расположен в южной части Черного моря – сейчас он патрулирует морской путь между Босфором и Одессой.

Согласно данным британской разведки, существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Черноморская зерновая инициатива сократила вовлечение Черного моря в войну. Теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе,

– заявили в Минобороны Британии.

Отметим, что в России уже прибегли к угрозам торговых судов в Черном море.

В частности, в России заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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