Журналист Сергей Казанский заявил, что в ночь на 5 марта в районе Керчи в качестве шага доброй воли пошел на дно российский патрульный корабль "Сегей Котов".
Экипаж корабля составлял до 80 человек.
В ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Целями якобы был Крымский мост и корабль "Сергей Котов", который может нести ракеты типа "Калбир".
Журналист Сергей Казанский заявил, что в ночь на 5 марта в районе Керчи в качестве шага доброй воли пошел на дно российский патрульный корабль "Сегей Котов".
Экипаж корабля составлял до 80 человек.