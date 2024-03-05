Как отмечают российские СМИ, о громких взрывах над городом сообщают сами жители Керчи. По предварительной версии, что уже никого не удивляет, якобы работает ПВО.

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Что известно о взрывах в Керчи

В издании отмечают, что взрывы начали раздаваться около половины первого ночи по местному времени (около 23:30 по Киеву). Очевидцы из разных районов говорят, что слышали от трех до пяти мощных "хлопков". Правда, пока официальной информации нет.

Гуменюк заинтриговала новыми ударами по Крыму

1 марта для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму оказалось крайне неспокойным днем. А все потому, что на полуострове продолжил активно цвести "хлопок".

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала отметила, что следует еще немного подождать. Она подчеркнула, что тогда мы сможем "собрать букет".

Все логично – весна, сезон, "хлопок" цветет. Но мы только начали "формировать грядки", поэтому надо подождать. Сможем собрать соответствующий "букет",

– заинтриговала Гуменюк.

Она отметила, что относительно того, что происходит в Крыму, непременно будет официальное сообщение. Пресс-секретарь также напомнила, что даже зимой мы попадали и подбрасывали российским захватчикам "цветочки хлопка". Поэтому, весной не воспользоваться соответствующими возможностями – грех.