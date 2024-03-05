Як зазначають російські ЗМІ, про гучні вибухи над містом повідомляють самі мешканці Керчі. За попередньою версією, що вже нікого не дивує, буцімто працює ППО.

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Що відомо про вибухи у Керчі

У виданні зазначають, що вибухи почали лунати близько пів на першу ночі за місцевим часом (близько 23:30 за Києвом). Очевидці з різних районів кажуть, що чули від трьох до п'яти потужних "хлопків". Правда, наразі офіційної інформації немає.

Гуменюк заінтригувала новими ударами по Криму

1 березня для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму виявилося вкрай неспокійним днем. А все тому, що на півострові продовжила активно цвісти "бавовна".

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу зауважила, що слід ще трішки зачекати. Вона наголосила, що тоді ми зможемо "зібрати букет".

Усе логічно – весна, сезон, "бавовна" квітне. Але ми тільки розпочали "формувати грядки", тому треба зачекати. Зможемо зібрати відповідний "букет",

– заінтригувала Гуменюк.

Вона зауважила, що щодо того, що відбувається у Криму, неодмінно буде офіційне повідомлення. Речниця також нагадала, що навіть взимку ми влучали та підкидали російським загарбникам "квіточки бавовни". Тож, навесні не скористатися відповідними можливостями – гріх.