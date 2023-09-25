По словам Буданова, российский патрульный корабль класса 22160 "Сергей Котов" таки поврежден. Глава Главного управления разведки объяснил, о каких повреждениях говорится.
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Что известно о повреждении корабля
Кирилл Буданов рассказал, что у российского корабля "Сергей Котов":
- поврежден гребной винт;
- пробоина на задней части корпуса справа размером 50 на 100 сантиметров (около 5,5 квадратных футов).
"Поэтому его отправят на ремонт, и этот корабль проведет некоторое время в доках", – объяснил генерал-лейтенант.
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Каким оружием Украина атакует врагов
Мы используем все, что у нас есть в наличии. Список различных беспилотников, которые производятся в Украине, сейчас достаточно велик, и мы используем все, что можем,
– заверил Кирилл Буданов.
Он уточнил, что "Нептуны" находятся в процессе разработки, которая все еще продолжается, и они совершенствуются.
"Но проблема с ними состоит в том, что у нас нет линии, чтобы производить много таких аппаратов. Так что проблема заключается в количестве доступных (боеприпасов – 24 Канал)", – пояснил Буданов.
Он также объяснил, что Украина использует "Нептуны", чтобы сделать дыры в российской противовоздушной обороне. Затем использовать их в противовоздушной обороне для проведения других операций.
Атака на "Сергей Котов": что известно
- 14 сентября 2023 года Силы обороны Украины ударили по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов ", который находился в Черном море. Источник 24 Канала в разведке заявил, что атаковала патрульный вражеский корабль Украина.
- Кроме того, кадры по атаке на корабль показал глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, там поработали и дроны.
- Впоследствии представитель украинской военной разведки Андрей Юсов подтвердил, что на корабле поврежден винт, а также пробоина в левом борту. То есть поражения достаточно серьезные. Более того, результативную атаку на судно подтвердили и сами оккупанты.