Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал интервью западным СМИ. Одной из тем были потери во время полномасштабной российско-украинской войны.
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Что рассказал глава ГУР о потерях
Буданов заявил, что потери России выше, чем у Украины. И это, несмотря на то, что наши защитники наступают, а российские захватчики сидят в обороне.
Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага,
– сказал он.
Главный украинский разведчик подчеркнул, что он не знает точных цифр. Однако он отметил, что все потери Украины выросли в связи с контрнаступлением. Речь идет о погибших и раненых защитниках.
Что предложил разведчик
По его словам, Украине необходимо что-то менять. Ведь у России человеческих ресурсов гораздо больше, чем у нашего государства. Украина не может продолжать сражаться таким образом, потому что это не даст желаемых результатов.
Буданов указал на потребность нашей страны в дополнительных системах оружия и возможностях, которые все еще могут изменить существующий сегодня баланс. Как пояснил глава ГУР, Украине нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать российские командные пункты, материально-технические хранилища и т.д. Он призвал решить вопрос об увеличении общего количества артиллерийских стволов на поле боя.
Другие заявления Буданова
- На этом интервью глава украинской разведки объяснил последствия диверсии на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. По его словам, этот инцидент ударил по ФСБ и руководству государства-террориста.
- Также во время общения с западной прессой Буданов заверил, что наши воины освободят Бахмут. Как пояснил глава ГУР, после освобождения Клещеевки Силы обороны планируют перекрыть все пути снабжения разрушенного и временно захваченного россиянами города.
- Ранее Буданов назвал численность личного состава единственным преимуществом России над Украиной. Страна-агрессорка имеет условно неограниченные кадровые ресурсы, хоть и низкого качества.