Это он подчеркнул, общаясь с журналистами издания The WarZone, когда находился в составе украинской делегации в Вашингтоне. Он объяснил, как на оккупантов повлияла диверсия на аэродроме "судного дня".

Читайте также "Хороший маршрут": Буданов объяснил появление дронов у резиденции Путина

Атаковали диверсионные группы

Для контекста! 18 сентября 2023 года неизвестные диверсанты подорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н на аэродроме в Подмосковье. Известно, что это место базирования правительственных судов, которые в народе называют "самолетами судного дня", а также специальных бортов.

Так что диверсия, которая произошла на Чкаловском аэродроме, стала самым настоящим ударом по ФСБ. Собственно, она должна заниматься охраной этого объекта. Кроме того, это еще и удар по военному, а также политическому руководству страны-агрессора.

По словам Кирилла Буданова, атака – дело рук одной из диверсионных групп. А они уже "определенным образом" связаны с Главным управлением разведки.

Журналист поинтересовался, предлагало ли ГУР диверсантам совершить это нападение, или же самостоятельно организовало или планировало его. На что глава ведомства отметил, что помогали "скажем так" этой группе. Но другие детали он озвучивать не захотел.

Атака демонстрирует очевидную неспособность к защите

Кирилла Буданова спросили, каким же может быть эффект от атаки по такой защищенной базе в России. Он отметил, что осуществили ее "в безопасной зоне, фактически внутри Москвы". По сути, аэродром расположен в пределах "большой Москвы" – области.

Это показывает очевидную неспособность режима защитить свою важнейшую и защищенную инфраструктуру. А если говорить о самолетах, то, конечно, в России их много, но некоторые из них, например Ил-20, не доступны в большом количестве.

– добавил Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что ведомству известно о негативной реакции на эту диверсию со стороны ФСБ. Как мы отмечали выше, именно на них стоит ответственность за охрану соответствующего аэродрома. Собственно, ее служащих обвинили в том, что не уберегли объект.

"Конечно, это не было задачей, но это побочный эффект. И они получили обвинения, потому что должны были обеспечивать безопасность, и они позволили тем диверсантам зайти на охраняемый объект и провести эту диверсионную операцию", – отметил Буданов. .

Он также подчеркнул, что это еще и удар по политическому и военному руководству России. Это ведь свидетельствует о том, что оно "явно не в состоянии" должным образом охранять критические стратегические аэродромы в Москве.