На цьому він наголосив, спілкуючись з журналістами видання The WarZone, коли перебував у складі української делегації у Вашингтоні. Він пояснив, як на окупантів вплинула диверсія на аеродромі "судного дня".

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Атакували диверсійні групи

Для контексту! 18 вересня 2023 року невідомі диверсанти підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н на аеродромі у Підмосков'ї. Відомо, що це місце базування урядових суден, які в народі називають "літаками судного дня", а також спеціальних бортів.

Тож, диверсія, яка сталася на Чкаловському аеродромі стала справжнісіньким ударом по ФСБ. Власне, вона мала б займатися охороною цього об'єкту. Крім того, це ще й удар по військовому, а також політичному керівництву країни-агресорки.

За словами Кирила Буданова, атака – справа рук однієї з диверсійних груп. А вони вже "певним чином" пов'язані з Головним управлінням розвідки.

Журналіст поцікавився, чи пропонувало ГУР диверсантам здійснити цей напад, або ж самостійно організувало чи планувало його. На що очільник відомства зазначив, що допомагали "скажімо так" цій групі. Але інших деталей він озвучувати не захотів.

Атака демонструє очевидну неспроможність до захисту

Кирила Буданова спитали, яким же може бути ефект від атаки по "такій захищеній базі" у Росії. Він зазначив, що здійснили її "у безпечній зоні, фактично всередині Москви". Власне, аеродром розташований у межах "великої Москви" – області.

Це демонструє очевидну неспроможність режиму захистити навіть свою найважливішу та захищену інфраструктуру. А якщо говорити про літаки, то, звичайно, у Росії їх багато, але деякі з них, наприклад Іл-20, не доступні у великій кількості,

– додав Буданов.

Глава ГУР МО зазначив, що відомству відомо про негативну реакцію на цю диверсію з боку ФСБ. Як ми зазначали вище, саме на них стоїть відповідальність за охорону відповідного аеродрому. Власне, її службовців звинуватили в тому, що не вберегли об'єкт.

"Звичайно, це не було завданням, але це побічний ефект. І вони отримали звинувачення, тому що повинні були забезпечувати безпеку, і вони дозволили тим диверсантам зайти на той об'єкт, що охороняється, і провести цю диверсійну операцію", – зазначив Буданов.

Він також наголосив, що це ще й удар по політичному та військовому керівництву Росії. Адже це свідчить про те, що воно "явно не в змозі" належним чином охороняти критичні стратегічні аеродроми у Москві.