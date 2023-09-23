По словам главы ГУР Кирилла Буданова, беспилотники не запускают специально на резиденции кремлевского карлика. Они летят в сторону других целей, но пролетают рядом – транзитом.
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Что дают удары по "Москва-сити"
Над этой резиденцией (Ново-Огарево, – 24 Канал) проходит хороший воздушный маршрут на Москву,
– так Буданов прокомментировал появление дрона близко к резиденции Путина.
В деловом квартале расположены офисы крупных российских компаний и госучреждений, в том числе несколько российских министерств. Это своеобразное послание от Украины: война касается всех, никто не останется в стороне. Либо российский бизнес поможет остановить агрессию России, либо станет соучастником преступлений Путина.
Кстати, наше государство бьет точечно по военным и административным целям, в отличие от россиян.
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Дроны над резиденциями диктатора
- 5 сентября по крайней мере один из дронов уничтожили над селом Завидово в Тверской области. Недалеко от Завидово рядом с селом Козлово находится государственная резиденция "Русь" диктатора Путина. Расстояние между населенными пунктами – около 15 километров.
- 20 сентября дрон упал недалеко от резиденции Путина в Сочи. Это произошло примерно в 25 километрах от официальной резиденции Путина "Бочаров Ручей". Это в первый раз беспилотник подлетел так близко к сочинской резиденции Путина.
- В резиденции "Бочаров Ручей" построена копия кабинета Путина из подмосковной резиденции "Ново-Огарево". В конце мая 2023 года недалеко от резиденции "Ново-Огарево" тоже падал дрон. Кроме того, в мае 2023 года неизвестный дрон взорвался над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кабинет Путина.
- На днях Путин посетил Великий Новгород. Эксперты прокомментировали эту вылазку из бункера так, что он ищет для себя запасной Кремль. Ведь до Москвы уже долетают беспилотники, а Великий Новгород расположен дальше. Кстати, жить в Москве сейчас стало очень дешево.